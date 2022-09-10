Під Харковом ЗСУ захопили сучасні "трофеї" росіян (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Він рухається за балістичною траєкторією, при цьому датчики бойового елемента сканують земну поверхню. Після виявлення цілі бойова частина підривається й уражає ціль згори.

На відміну від звичайних протитанкових мін атакує техніку згори: при наближенні техніки сейсмічний датчик дає команду на відстріл бойового елемента.

ПТКМ-1Р - російська протитанкова міна. Вперше представлена за межами РФ в листопаді-грудні 2021 року.

"Це - російські протитанкові міни, які використовують окупанти проти бронетехніки підрозділів Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у звільненому селі Гракове Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків. Їх закатували російські військові під час окупації.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ зайшли до Куп'янська Харківської області та встановили прапор України.

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