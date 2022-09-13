ЗСУ "затрофеїли" ще одну російську гаубицю (фото)
Українські військові в ході контрнаступальних дій "затрофеїли" ще одну самохідну гаубицю РФ "Мста-С". Знаряддя ціле і готове до бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Фото: Російська гаубиця "Мста-С", яку "затрофеїли" українські військові (facebook.com/GeneralStaff.ua)
"Ще одне неушкоджене і готове до бою самохідне знаряддя 2С19 "Мста-С" поїде служити українським військам. Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують допомагати росіянам позбавлятися техніки", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про гаубицю "Мста-С"?
152-мм САУ 2С19 "Мста-С" призначена для ураження відкритої і прихованої живої сили, озброєння і військової техніки противника. У вежі встановлені гаубиця 2А64 з електричними приводами наведення і прицілювання 2Е46 і зенітно-кулеметні установки ПЗУ-5 з 12,7-мм зенітним кулеметом НСВТ "Скеля".
У боєкомплект входять 50 пострілів з осколково-фугасними снарядами, керованими снарядами з лазерним підсвічуванням "Краснопіль", снарядами-постановниками перешкод радіозв'язку та іншими.
Екіпаж цієї САУ складається з 5 осіб, а максимальна дальність стрільби становить 24 км.
Раніше українські військові, які деокупували частину Харківської області, показали кинуту російську зброю.
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