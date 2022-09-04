Нові трофеї. Українські військові захопили дві російські БМД-2 у Високопіллі

У Високопіллі Херсонської області українські захисники захопили дві бойові машини десанту БМД-2, що належали російській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу окрему бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна у Facebook .

Як повідомлялося раніше, поліцейські у Харкові почали патрулювати вулиці міста на трофейній російській техніці.

Окрім того, українські військові використовують на фронті унікальну артилерійську установку, яку зібрали з трофейної російської техніки.

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