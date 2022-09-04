ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нові трофеї. Українські військові захопили дві російські БМД-2 у Високопіллі

Новость на русском →
Херсонська область, Неділя 04 вересня 2022 22:27
Нові трофеї. Українські військові захопили дві російські БМД-2 у Високопіллі Ілюстративне фото: українські військові захопили дві російські БМД-2 в Високопіллі (mil ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Високопіллі Херсонської області українські захисники захопили дві бойові машини десанту БМД-2, що належали російській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу окрему бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна у Facebook.

Українські бійці забрали БМД-2 окупантів як трофеї.

Як повідомлялося раніше, поліцейські у Харкові почали патрулювати вулиці міста на трофейній російській техніці.

Окрім того, українські військові використовують на фронті унікальну артилерійську установку, яку зібрали з трофейної російської техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область
NEWS
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"