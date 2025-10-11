ua en ru
Лекорню объяснил, почему вернулся на должность премьера Франции несмотря на нежелание

Франция, Суббота 11 октября 2025 23:04
UA EN RU
Лекорню объяснил, почему вернулся на должность премьера Франции несмотря на нежелание Фото: премьер-министр Франции Себастьен Лекорню (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Новоназначенный премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, который ушел в отставку, но затем снова стал главой правительства страны, объяснил причины своего неожиданного возвращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Лекорню стал премьером Франции четыре недели назад, но 6 октября подал в отставку из-за напряженности в новом правительстве. Это стало причиной масштабного политического кризиса в стране. Однако уже 10 октября стало известно, что он возвращается на должность.

"У меня нет других амбиций, кроме как вывести нас из этой ситуации, которая объективно очень сложная для всех", - сказал Лекорню, комментируя свое возвращение.

По словам премьера, сначала он хочет подать на рассмотрение государственный бюджет на следующий год, чтобы не спровоцировать ряд проблем, а уже потом будет решать проблемы работы правительства.

Лекорню добавил, что ему до 13 октября нужно сформировать новый кабинет министров, и он может обратиться к левым.

"И тогда либо политические силы помогут мне в этом, и мы будем работать вместе, либо нет", - резюмировал он.

Напомним, что 6 октября премьер Себастьян Лекорню подал Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра Франции. Только 9 сентября Макрон назначил Лекорню новым премьером; в предыдущем правительстве тот занимал должность министра обороны.

Однако уже 10 октября во Франции снова произошли кадровые перестановки на самом высоком уровне. Макрон принял решение вернуть на должность главы правительства политика, который недавно подал в отставку и заявлял о намерении покинуть исполнительную власть - Лекорню. И тот принял предложение.

