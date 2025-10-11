ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Лекорню пояснив, чому повернувся на посаду прем'єра Франції попри небажання

Франція, Субота 11 жовтня 2025 23:04
UA EN RU
Лекорню пояснив, чому повернувся на посаду прем'єра Франції попри небажання Фото: прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Новопризначений прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню, який пішов у відставку, але потім знову став головою уряду країни, пояснив причини свого несподіваного повернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Лекорню став прем'єром Франції чотири тижні тому, але 6 жовтня подав у відставку через напруження в новому уряді. Це стало причиною масштабної політичної кризи в країні. Проте вже 10 жовтня стало відомо, що він повертається на посаду.

"У мене немає інших амбіцій, окрім як вивести нас із цієї ситуації, яка об'єктивно дуже складна для всіх", - сказав Лекорню, коментуючи своє повернення.

За словами прем'єра, спочатку він хоче подати на розгляд державний бюджет на наступний рік, щоб не спровокувати низку проблем, а вже потім буде вирішувати проблеми роботи уряду.

Лекорню додав, що йому до 13 жовтня потрібно сформувати новий кабінет міністрів, і він може звернутися до лівих.

"І тоді або політичні сили допоможуть мені в цьому, і ми будемо працювати разом, або ні", - резюмував він.

Нагадаємо, що 6 жовтня прем'єр Себастьян Лекорню подав Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Тільки 9 вересня Макрон призначив Лекорню новим прем'єром; у попередньому уряді той обіймав посаду міністра оборони.

Проте вже 10 жовтня у Франції знову відбулися кадрові перестановки на найвищому рівні. Макрон ухвалив рішення повернути на посаду глави уряду політика, який нещодавно подав у відставку і заявляв про намір покинути виконавчу владу - Лекорню. І той прийняв пропозицію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон
Новини
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить