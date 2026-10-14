ua en ru
Ср, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Легкий заработок": чем рискуют те, кто переводит чужие деньги через свои карты

13:08 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
"Легкий заработок": чем рискуют те, кто переводит чужие деньги через свои карты Что нужно знать украинцам о переводах чужих денег через свои карты (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Предложения зарабатывать на переводах через банковскую карту могут оказаться частью преступной схемы. За вознаграждение людей привлекают к переводу чужих денег, а они сами рискуют стать участниками незаконных операций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины в Facebook.

Кто такие "денежные мулы"

"Денежные мулы", или дропы, - это люди, которые за вознаграждение передают другим свои банковские карты или счета или переводят средства по чужим указаниям. Преступники используют их для перемещения денег, связанных с незаконной деятельностью.

Операции через ваш счет будут производиться от вашего имени. Поэтому обещанный процент за переводы может обернуться участием в преступной схеме.

Читайте также: Ошибочный перевод на чужую карточку: обязывает ли закон возвращать средства

Как распознать опасное предложение

Насторожить имеют высокий заработок за минимум усилий, требование открыть счет специально для работы и просьбу принимать и перечислять чужие деньги. Еще один признак - требование передать банковскую карточку или доступ к банковскому приложению.

Также стоит обратить внимание, если вам не объясняют, откуда поступают денежные средства и за что их нужно перечислять.

Как защитить свои деньги

Не передавайте другим свою карту, ее секретные реквизиты и доступ к банковскому приложению. Не соглашайтесь принимать и перечислять чужие средства за вознаграждение.

Если вы присоединились к такой схеме, прекратите переводы и немедленно обратитесь в банк.

О попытке привлечь вас к схеме или мошенничестве сообщите Киберполицию через официальный портал.

Читайте также о том, что если мошенники по банковской карточке списали деньги без подтверждения собственника, то законом обязывает банк вернуть средства. Но перед этим нужно установить, что клиент не способствовал мошенничеству.

Раньше мы писали о том, что банк может требовать объяснения, откуда деньги, которые человек кладете на карту. Если документов нет, платеж может быть заблокирован.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
банковская карта Мошенническая схема
Новости
В Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, - Корецкий
В Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, - Корецкий
Аналитика
Финансовый "безвиз" под угрозой: почему Рада тормозит вступление Украины в SEPA и что мы теряем
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Финансовый "безвиз" под угрозой: почему Рада тормозит вступление Украины в SEPA и что мы теряем