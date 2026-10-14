ua en ru
Ср, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Легкий заробіток": чим ризикують ті, хто переказує чужі гроші через свої картки

13:08 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
"Легкий заробіток": чим ризикують ті, хто переказує чужі гроші через свої картки Що треба знати українцям про перекази чужих грошей через свої карти (колаж РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Пропозиції заробляти на переказах через банківську картку можуть виявитися частиною злочинної схеми. За винагороду людей залучають до переказу чужих грошей, а самі вони ризикують стати учасниками незаконних операцій.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України у Facebook.

Хто такі "грошові мули"

"Грошові мули", або дропи, - це люди, які за винагороду передають іншим свої банківські картки чи рахунки або переказують кошти за чужими вказівками. Злочинці використовують їх для переміщення грошей, пов’язаних із незаконною діяльністю.

Операції через ваш рахунок здійснюватимуться від вашого імені. Тому обіцяний відсоток за перекази може обернутися участю у злочинній схемі.

Читайте також: Помилковий переказ на чужу картку: чи зобов'язує закон повертати кошти

Як розпізнати небезпечну пропозицію

Насторожити мають високий заробіток за мінімум зусиль, вимога відкрити рахунок спеціально для роботи та прохання приймати й переказувати чужі гроші. Ще одна ознака - вимога передати банківську картку або доступ до банківського застосунку.

Також варто звернути увагу, якщо вам не пояснюють, звідки надходять кошти та за що їх потрібно переказувати.

Як захистити свої гроші

Не передавайте іншим свою картку, її секретні реквізити та доступ до банківського застосунку. Не погоджуйтеся приймати й переказувати чужі кошти за винагороду.

Якщо ви вже долучилися до такої схеми, припиніть перекази та негайно зверніться до банку.

Про спробу залучити вас до схеми або про шахрайство повідомте Кіберполіцію через офіційний портал.

Читайте також про те, що якщо шахраї з банківської картки списали гроші без підтвердження власника, то законом зобов'язує банк повернути кошти. Але перед цим треба встановити, що клієнт не сприяв шахрайству.

Раніше ми писали про те, що банк може вимагати пояснення, звідки гроші, які людина кладете на картку. Якщо документів немає, платіж можуть заблокувати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
банковская карта Шахрайська схема
Новини
У Києві атаковані всі три міські ТЕЦ, - Корецький
У Києві атаковані всі три міські ТЕЦ, - Корецький
Аналітика
Фінансовий "безвіз" під загрозою: чому Рада гальмує вступ України до SEPA і що ми втрачаємо
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Фінансовий "безвіз" під загрозою: чому Рада гальмує вступ України до SEPA і що ми втрачаємо