Мошенники списали деньги с карты: адвокат объяснила, когда банк обязан вернуть средства
Если с банковской карты списали деньги без подтверждения владельца, нужно немедленно заблокировать карту, сообщить банку и обратиться в полицию. По закону банк должен вернуть средства, если не докажет, что клиент сам способствовал мошенничеству.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала глава комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководитель Адвокатского бюро Татьяна Даниленко.
Что делать сразу после списания средств
По словам адвоката, первые действия потерпевшего могут стать ключевыми для предстоящего расследования или судебного спора.
Алгоритм действий:
- немедленно позвонить на горячую линию банка и заблокировать карту;
- сообщить о несанкционированном списании средств;
- подать заявление в полицию о совершении преступления;
- сохранить выписки, скриншоты и другие доказательства.
Даниленко отмечает, что время обращения в банк обычно фиксируется, а запись телефонного разговора может стать важным доказательством.
Когда банк должен вернуть деньги
Адвокат объяснила, что согласно Гражданскому кодексу Украины только клиент может инициировать списание средств, а банк обязан надлежащим образом идентифицировать плательщика.
Если перевод совершил постороннее лицо без согласия владельца счета, такое списание безосновательно. В таком случае банк должен восстановить остаток средств на счете и возместить нанесенный ущерб.
"Только наличие обстоятельств, бесспорно доказывающих, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере или незаконному использованию ПИН-кода или других данных, является основанием для гражданско-правовой ответственности", - отметила Даниленко.
Если банк отказывается компенсировать потери
После обращения клиента банк производит внутреннее расследование. Если оно подтвердит, что сделки были мошенническими и не стали следствием действий собственника карты, средства должны быть возвращены.
В случае отказа адвокат советует сначала обжаловать решение в Национальном банке Украины, прибавив в жалобу все подтверждающие документы.
Если это не поможет, потребитель имеет право обратиться в суд с требованием признать действия банка неправомерными, восстановить остаток средств на счете и отменить задолженность, если она возникла из-за мошеннического использования кредитных средств.
По словам Даниленко, истцы в таких спорах освобождаются от уплаты судебного сбора в соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей".
Как обезопасить банковскую карту
Адвокат советует соблюдать несколько базовых правил:
- никому не сообщать PIN-код, CVV-код и пароли от онлайн-банкинга;
- установить лимиты на карточные операции;
- подключить SMS- или push-уведомление обо всех транзакциях;
- не производить платежи с чужих телефонов или компьютеров.
"Ваши своевременные действия без промедлений - это залог возврата средств в будущем", - подытожила Даниленко.
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