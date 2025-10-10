Легион "Свобода России" впервые применил надводные дроны против оккупантов (видео)

Добровольцы вместе со спецназовцами подразделения активных действий ГУР FERRATA открыли новое направление в борьбе против российского оккупационного режима и реализовали операцию на воде.

В разведке отметили, что российские добровольцы использовали надводные безэкипажные катера для атак по армии РФ впервые и назвали это историческим шагом и началом новой страницы антипутинского сопротивления.

"Четкое взаимодействие, точная разведка и инновационные подходы позволяют разведчикам успешно действовать против врага на значительном расстоянии от берега. Но это только начало. Впереди - новые этапы, более глубокие рейды и расширение фронтов сопротивления. Режим не сможет спрятаться нигде", - отметили в ГУР.