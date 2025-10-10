RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Легион "Свобода России" впервые применил надводные дроны против оккупантов (видео)

Фото: легион "Свобода России" впервые применил надводные дроны (lehion-svoboda-rosiyi)
Автор: Татьяна Степанова

Добровольцы из Легиона "Свобода России" впервые применили надводные катера для поражения оккупантов. Этот этап является новой фазой антипутинского сопротивления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Добровольцы вместе со спецназовцами подразделения активных действий ГУР FERRATA открыли новое направление в борьбе против российского оккупационного режима и реализовали операцию на воде.

В разведке отметили, что российские добровольцы использовали надводные безэкипажные катера для атак по армии РФ впервые и назвали это историческим шагом и началом новой страницы антипутинского сопротивления.

"Четкое взаимодействие, точная разведка и инновационные подходы позволяют разведчикам успешно действовать против врага на значительном расстоянии от берега. Но это только начало. Впереди - новые этапы, более глубокие рейды и расширение фронтов сопротивления. Режим не сможет спрятаться нигде", - отметили в ГУР.

 

Морские дроны в Украине

Напомним, недавно мы сообщали, что Украина создала беспилотный надводный корабль, который способен нести несколько оптоволоконных дронов в откидных отсеках на корпусе. Он не имеет аналогов во всем мире.

В мае воины ГУР впервые в истории с морских дронов уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море. Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, были применены новые Magura V7 из ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.

Позже в сети показали первое фото морских дронов Magura V7 с системой AIM-9 Sidewinders.

