Ускорит эволюцию войны. Украина создала новый тип морских дронов, - СМИ

Украина, Понедельник 06 октября 2025 23:45
Ускорит эволюцию войны. Украина создала новый тип морских дронов, - СМИ Фото: Украина первой запустила оптоволоконные беспилотники с морского дрона (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина создала беспилотный надводный корабль, который способен нести несколько оптоволоконных дронов в откидных отсеках на корпусе. Он не имеет аналогов во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Отмечается, что атаки в портах Туапсе и Новороссийск страны-агрессора стали первыми, когда оптоволоконные дроны запускали с моря.

Издание напоминает, что Украина намекала на такую возможность в декабре прошлого года. Тогда Военно-морские силы ВСУ показывали кадры, на которых морские дроны-носители класса "Магура" запускают FPV-дроны из внутренних отсеков.

"Учитывая ограниченные человеческие ресурсы, страна полагается на дешевые беспилотные системы, созданные для эффективного использования и одноразового применения", - отметил Грегори Фалько, эксперт по автономным системам Корнельского университета.

Forbes пишет, что сейчас и Украина, и РФ пытаются увеличить дальность своих беспилотников. Эксперты отмечают, что использование морских дрононосителей открывает новые возможности для этого.

"Волоконно-оптические FPV, перевозимые на морских дронах-носителях, позволяют успешно наносить удары по наземным или морским целям независимо от средств противодействия электронной войны", - отметил Рой Гардинер, аналитик по открытым источникам в области вооружений.

Он считает, эта инновация может изменить динамику войны в Черном море. По его мнению, оптоволоконные FPV-дроны особенно подходят для удаленных целей, например, Туапсе и Новороссийска.

Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, заявил, что сейчас Украина - лидер в создании различных типов дронов для различных задач.

Он добавил, что этот опыт не имеет аналогов даже в самых развитых экономиках и отраслях промышленности мира.

Дроны на оптоволокне

Беспилотники, оснащенные оптоволоконной связью, все чаще используются в войне, особенно на фоне активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Они получают команды и передают изображения с помощью сверхтонкого оптоволоконного кабеля, разматываемого с катушки во время полета. В обычных дронах это происходит через радиоканал.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что у Украины уже есть дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов" с реактивными двигателями.

Украина Война в Украине Дрони
