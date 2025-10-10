Легіон "Свобода Росії" вперше застосував надводні дрони проти окупантів (відео)

Добровольці разом зі спецпризначенцями підрозділу активних дій ГУР FERRATA відкрили новий напрямок у боротьбі проти російського окупаційного режиму та реалізували операцію на воді.

У розвідці зазначили, що російські добровольці використали надводні безекіпажні катери для атак по армії РФ вперше та назвали це історичним кроком та початком нової сторінки антипутінського спротиву.

"Чітка взаємодія, точна розвідка та інноваційні підходи дозволяють розвідникам успішно діяти проти ворога на значній відстані від берега. Але це лише початок. Попереду - нові етапи, глибші рейди та розширення фронтів спротиву. Режим не зможе сховатися ніде", - наголосили в ГУР.