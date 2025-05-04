Появилось первое фото Magura V7. Что известно о морских дронах, которые сбили два Су-30

Украина успешно сбила два российских самолета Су-30 в Черном море с помощью морских дронов Magura V7. СМИ раскрыли подробности о них и показали первое фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News .

Так, некоторые первоначальные заявления указывали, что использовался дрон Magura V5, но на самом деле это был "более крупный" Magura V7.

"Это первый раз, когда вариант V7 был представлен публике", - отмечают журналисты.

Magura V7 сильно отличается от Magura V5, у него более широкий корпус с большими фиксированными пусковыми направляющими.

"V7 по сути является увеличенной Magura V5, базовой моделью, используемой для тарана вражеских кораблей с помощью взрывчатого вещества. Его длина составляет примерно 8 метров, тогда как длина V5 составляет 5,5 метров", - пишет издание.

V7 представляет собой зрелую возможность по сравнению с версией Sea Dragon, которую можно считать прототипом.

"Она чище и лучше продумана. Однако неясно, вооружена ли она исключительно ракетами Sidewinder или может нести и другое оружие", - добавляется в статье.

Magura V7 имеет схожие линии с версией V5, но имеет измененную форму носа. Эта особенность предполагает улучшенную мореходность, полезную для операций зимой.

"Она видна с несколькими антеннами связи и датчиками. Похоже, что у нее нет взрывчатого заряда в носу из-за отсутствия ударных детонаторов, но это может быть сконфигурировано", - говорят журналисты.

Две американские ракеты Sidewinder установлены на пусковых рельсах самолета, которые, по-видимому, могут быть подняты для запуска. Дальность действия и характеристики ракеты аналогичны советским ракетам AA-11 Archer (R-73).

"Боевые действия могут происходить на расстоянии около 10 км, хотя на практике это может быть намного короче, чем в теории", - уточняет СМИ.