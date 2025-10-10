Легион "Свобода России" впервые применил надводные дроны против оккупантов (видео)
Добровольцы из Легиона "Свобода России" впервые применили надводные катера для поражения оккупантов. Этот этап является новой фазой антипутинского сопротивления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Добровольцы вместе со спецназовцами подразделения активных действий ГУР FERRATA открыли новое направление в борьбе против российского оккупационного режима и реализовали операцию на воде.
В разведке отметили, что российские добровольцы использовали надводные безэкипажные катера для атак по армии РФ впервые и назвали это историческим шагом и началом новой страницы антипутинского сопротивления.
"Четкое взаимодействие, точная разведка и инновационные подходы позволяют разведчикам успешно действовать против врага на значительном расстоянии от берега. Но это только начало. Впереди - новые этапы, более глубокие рейды и расширение фронтов сопротивления. Режим не сможет спрятаться нигде", - отметили в ГУР.
Морские дроны в Украине
Напомним, недавно мы сообщали, что Украина создала беспилотный надводный корабль, который способен нести несколько оптоволоконных дронов в откидных отсеках на корпусе. Он не имеет аналогов во всем мире.
В мае воины ГУР впервые в истории с морских дронов уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море. Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, были применены новые Magura V7 из ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.
Позже в сети показали первое фото морских дронов Magura V7 с системой AIM-9 Sidewinders.