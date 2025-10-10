ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Легіон "Свобода Росії" вперше застосував надводні дрони проти окупантів (відео)

П'ятниця 10 жовтня 2025 22:12
UA EN RU
Легіон "Свобода Росії" вперше застосував надводні дрони проти окупантів (відео) Фото: легіон "Свобода Росії" вперше застосував надводні дрони (lehion-svoboda-rosiyi)
Автор: Тетяна Степанова

Добровольці з Легіону "Свобода Росії" вперше застосували надводні катери для ураження окупантів. Цей етап є новою фазою антипутінського спротиву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Добровольці разом зі спецпризначенцями підрозділу активних дій ГУР FERRATA відкрили новий напрямок у боротьбі проти російського окупаційного режиму та реалізували операцію на воді.

У розвідці зазначили, що російські добровольці використали надводні безекіпажні катери для атак по армії РФ вперше та назвали це історичним кроком та початком нової сторінки антипутінського спротиву.

"Чітка взаємодія, точна розвідка та інноваційні підходи дозволяють розвідникам успішно діяти проти ворога на значній відстані від берега. Але це лише початок. Попереду - нові етапи, глибші рейди та розширення фронтів спротиву. Режим не зможе сховатися ніде", - наголосили в ГУР.

Морські дрони в Україні

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Україна створила безпілотний надводний корабель, який здатен нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках на корпусі. Він не має аналогів у всьому світі.

У травні воїни ГУР вперше в історії з морських дронів знищили два російських літаки Су-30 у Чорному морі. Як розповів керівник ГУР Кирило Буданов, були застосовані нові Magura V7 з ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Пізніше у мережі показали перше фото морських дронів Magura V7 з системою AIM-9 Sidewinders.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить