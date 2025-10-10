Легіон "Свобода Росії" вперше застосував надводні дрони проти окупантів (відео)
Добровольці з Легіону "Свобода Росії" вперше застосували надводні катери для ураження окупантів. Цей етап є новою фазою антипутінського спротиву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
Добровольці разом зі спецпризначенцями підрозділу активних дій ГУР FERRATA відкрили новий напрямок у боротьбі проти російського окупаційного режиму та реалізували операцію на воді.
У розвідці зазначили, що російські добровольці використали надводні безекіпажні катери для атак по армії РФ вперше та назвали це історичним кроком та початком нової сторінки антипутінського спротиву.
"Чітка взаємодія, точна розвідка та інноваційні підходи дозволяють розвідникам успішно діяти проти ворога на значній відстані від берега. Але це лише початок. Попереду - нові етапи, глибші рейди та розширення фронтів спротиву. Режим не зможе сховатися ніде", - наголосили в ГУР.
Морські дрони в Україні
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Україна створила безпілотний надводний корабель, який здатен нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках на корпусі. Він не має аналогів у всьому світі.
У травні воїни ГУР вперше в історії з морських дронів знищили два російських літаки Су-30 у Чорному морі. Як розповів керівник ГУР Кирило Буданов, були застосовані нові Magura V7 з ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.
Пізніше у мережі показали перше фото морських дронів Magura V7 з системою AIM-9 Sidewinders.