Легендарний Холіфілд дав настанову Джошуа перед реваншем із Усиком

59-річний американець відкинув припущення щодо неможливості перемогти українського чемпіона, оскілький той є шульгою. На його думку, головною у реванші стане здатність використовувати власні сильні сторони.

"Можна мати хороший джеб, але якщо не використовувати його, то він не працюватиме на тебе. Джеб – перша зброя у списку доступних. Частота використання джебу, напевне, впливає на те, скільки ударів ти пропускаєш. Якщо ти джебиш, то пропускаєш менше", – пояснив Холіфілд.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а також вакантний титул The Ring. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Раніше непереможний британець Ф'юрі брутально заявив рецепт перемоги над українцем для Джошуа. "Циганський Король" закликав співвітчизника якомога більше працювати по корпусу Усика.