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Легендарный Холифилд дал наставление Джошуа перед реваншем с Усиком

Фото: Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд (facebook.com/TheRealDealHolyfield)
Автор: Антон Федорцив

Четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд перед поединком между Александром Усиком и Энтони Джошуа посоветовал британскому боксеру положиться на джебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iD Boxing.

59-летний американец отверг предположение о невозможности победить украинского чемпиона, поскольку тот является левшой. По его мнению, главной в реванше станет способность использовать свои сильные стороны.

"Можно иметь хороший джеб, но если не использовать его, то он не будет работать на тебя. Джеб – первое оружие в списке доступных. Частота использования джеба, наверное, влияет на то, сколько ударов ты пропускаешь. Если ты джебишь, то пропускаешь меньше" , – объяснил Холифилд.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также вакантный титул The Ring. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Ранее непожденный британец Фьюри грубо объявил рецепт победы над украинцем для Джошуа. "Цыганский Король" призвал соотечественника как можно больше работать по корпусу Усика.

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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