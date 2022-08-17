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Ф'юрі поділився з Джошуа брутальним рецептом перемоги над Усиком

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Середа 17 серпня 2022 12:13
Ф'юрі поділився з Джошуа брутальним рецептом перемоги над Усиком Фото: Олександр Усик проти Ентоні Джошуа в першому бою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

За кілька днів до бою-реваншу між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа непереможний у ринзі Тайсон Ф'юрі провів віртуальний майстерклас із протидії українцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram важковаговика.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а також вакантний титул The Ring. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

"Циганський Король" порадив британцю у майбутньому поєдинку працювати по корпусу українського чемпіона. Ф'юрі впевнений, що Усик матиме проблеми через набір ваги задля переходу зі середньої ваги до важкої.

"Ось так Ентоні Джошуа потрібно атакувати корпус Олександра Усика. Я знаю, що "розкабанілий середньоваговик" під такими ударами встояти не зможе", – розповів Ф'юрі під час спарингу.

Напередодні легендарний ринг-анонсер Баффер анонсував свою участь у "Люті на Червоному морі". Конферансьє заводитиме публіку до, під час і після бою-реваншу зі своєю культовою фразою Let’s get ready to rumble!

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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