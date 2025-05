Легендарный Ларри Берд назвал величайшего игрока НБА: это не Джордан и не О'Нил

Речь идет о легенде команды "Индиана Пейсерз" Реджи Миллера. Именно его Берд назвал игроком, чья дисциплина и подготовка к каждому матчу были на уровне, которого он не видел ни у кого другого.

"Когда я был рядом с Реджи, все, что он делал, было правильно. Он знал, как подготовить себя, сколько бросков сделал после тренировки, сколько штрафных, знал, как разминаться перед игрой - и делал это идеально", - сказал Берд.

Ларри добавил, что "возможно, Миллер - единственный, или один из немногих, кто действительно готовился не просто играть, а играть гениально".

С легендарным Бердом соглашается и бывший партнер "дяди Реджа" по "Пэйсерз" Сэм Перкинс.

По его словам, уровень профессионализма Миллера можно сравнить лишь с одним игроком - покойным Коби Брайантом.

"Коби подходил к игре не так, как все. Но если кого-то можно с ним сравнить - это Реджи. Он готовился не просто к каждой игре, а на весь сезон. Если что-то не удавалось - отрабатывал по 20, 40, 60 раз", - вспоминает Перкинс в шоу на YouTube-канале Legends Of Sport.

