НБА: Михайлюк установил рекорд карьеры в матче против лидера лиги

Украинский атакующий защитник "Юты Джаз" провел наиболее результативный поединок за все время выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

В ночь на 12 апреля "джазмены" дома играли против лидера текущего сезона - "Оклахома-Сити Тандер".

Михайлюк начал игру со скамейки запасных, однако провел на площадке 28 минут, за которые набрал 27 очков. Украинец реализовал 5 из 6-ти двухочковых бросков, 5 из 14-ти - трехочковых, и 2 из 3-х штрафных. Кроме того сделал 3 подбора и отдал 3 результативные передачи. Это - абсолютный рекорд результативности отечественного игрока. Ранее он дважды набирал по 26 очков, выступая за "Бостон" и "Шарлотт".

Михайлюк в НБА - с 2018 года. За это время он успел поиграть за восемь клубов: "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк", "Шарлотт", "Бостон" и "Юту".

Наиболее результативные матчи Михайлюка в НБА:

27 очков - за "Юту" против "Оклахомы", 12.04.2025

- за "Юту" против "Оклахомы", 12.04.2025 26 - за "Бостон" против "Вашингтона", 14.04.2024

- за "Бостон" против "Вашингтона", 14.04.2024 26 - за "Шарлотт" против "Торонто", 2.04.2023

- за "Шарлотт" против "Торонто", 2.04.2023 25 - за "Шарлотт" против "Хьюстона", 8.04.2023

- за "Шарлотт" против "Хьюстона", 8.04.2023 22 - за "Оклахому" против "Торонто", 1.04.2021

В текущем сезоне Михайлюк провел за "Юту" 37 матчей, набирая в среднем 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,9 передачи за 19,5 минут на площадке.

Несмотря на результативность украинца, "Юта" потерпела очередное поражение - 111:145. Команда из Солт-Лейк-Сити, которая выиграла лишь 17 из 81-го матча, точно финиширует на последнем месте в Западной конференции. До конца регулярного сезона "джазменам" осталось провести лишь один поединок - против "Миннесоты" (13 апреля).