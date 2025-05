Легендарний Ларрі Берд назвав найвидатнішого гравця НБА: це не Джордан і не О'Ніл

Йдеться про легенду команди "Індіана Пейсерз" Реджі Міллера. Саме його Берд назвав гравцем, чия дисципліна та підготовка до кожного матчу були на рівні, якого він не бачив ні в кого іншого.

"Коли я був поруч із Реджі, усе, що він робив, було правильно. Він знав, як підготувати себе, скільки кидків зробив після тренування, скільки штрафних, знав, як розминатися перед грою - і робив це ідеально", - сказав Берд.

