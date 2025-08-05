Легендарный "Днепр" получил вторую жизнь: в городе создали новый клуб

В Днепре официально зарегистрирован новый футбольный клуб. Его название напрямую отсылает к легендарной команде, которая в свое время играла в финале Лиги Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм канал "Днепрянин".

Новый клуб в Днепре зарегистрировали новый клуб

В Днепре зарегистрировали новоявленный футбольный клуб, который в своем названии содержит историческую отсылку к знаменитой команде, игравшей в финале Лиги Европы.

Согласно реестру, 25 мая 2025 года юридически оформлено ООО "ФК Днепр 1918". Уставный капитал клуба составляет 10 000 гривен, а уполномоченным лицом указан Виталий Паладич.

В то же время основатель клуба имеет зарегистрированный ФЛП в городе Стрый Львовской области. Как сообщает местный проект "Днепрянин", начальный бюджет нового футбольного проекта оценивается в 3,5 миллиона долларов США.

ФК "Днепр 1918" в названии апеллирует к наследию старого "Днепра", основанного еще в 1918 году. Напомним, легендарный клуб был расформирован в 2019 году из-за финансовых проблем. Его владельцем был бизнесмен Игорь Коломойский, против которого сейчас идет ряд расследований.

История старого "Днепра"

На протяжении своей истории "Днепр" дважды выигрывал чемпионат СССР, получал Кубок СССР, стал двукратным серебряным и семикратным бронзовым призером чемпионата Украины, а также трижды играл в финале Кубка Украины.

Самый громкий успех клуба случился в 2015 году, когда команда вышла в финал Лиги Европы, где уступила "Севилье" со счетом 2:3. Тогдашний тренер днепрян Хуанде Рамос позже заявил, что команда могла взять золото УПЛ, однако ей помешали решения арбитров.