Легендарная ретро-консоль получила большое обновление: что изменилось в новой Anbernic

Визуальные изменения и эргономика

Главный акцент в новинке сделан на внешнем виде и изменении ощущений от использования.

Что усовершенствовали разработчики:

Металлическое покрытие - производитель называет это "премиальным обновлением", поскольку специальный слой краски делает корпус визуально дороже предыдущих пластиковых вариантов.

Тактильность - благодаря новому покрытию устройство стало менее скользким и лучше ощущается в руках во время длительных игровых сессий.

Дизайн - модель Metallic Blue дополнила имеющуюся линейку цветов (желтый, серый, черный и индиго).

Технические характеристики

Аппаратная база: устройство работает на чипсете Allwinner H700 и оснащен аккумулятором емкостью 3 300 мАч.

Дисплей: консоль имеет 3,4-дюймовый экран с разрешением 480p, что считается оптимальным для ретро-игр.

Память: новая модель поставляется с 1 ГБ оперативной памяти. Это соответствует стандарту, который Anbernic ввела для этой линейки в начале 2026 года.

Операционная система: гаджет работает под управлением Linux, что позволяет легко настраивать эмуляторы для различных игровых платформ.

Стоимость и комплектация

Anbernic предлагает несколько вариантов комплектации в зависимости от объема встроенного хранилища.

Базовая версия: по цене 67,99 доллара покупатель получает консоль и карту microSD на 64 ГБ.

Расширенные версии: модели с дополнительными картами памяти на 128 ГБ и 256 ГБ стоят 97,99 доллара и 117,99 доллара соответственно.

Обновленная консоль уже доступна для заказа на официальном сайте производителя. Выход Metallic Blue стал промежуточным шагом перед ожидаемым релизом абсолютно новой модели RG Rotate, которую компания должна представить в ближайшее время.