Легендарные ПК 80-х возвращаются: ZX Spectrum и Commodore 64 стали портативными консолями

Компания Blaze Entertainment объявила о выходе двух новых портативных устройств. The Spectrum Handheld и The C64 Handheld переосмысливают легендарные домашние ПК 1980-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Главной особенностью новинок является внешний вид. Корпуса и цветовая гамма устройств полностью повторяют стилистику оригинальных компьютеров ZX Spectrum и Commodore 64.

Несмотря на то, что современные бюджетные эмуляторы могут легко запускать игры за меньшую стоимость, Blaze делает ставку на премиальное качество и эстетику для геймеров-коллекционеров.

Техническая начинка

Обе консоли получили идентичные характеристики, адаптированные под потребности современного игрока:

Экран : 4,3-дюймовый дисплей с разрешением 800×480 пикселей.

: 4,3-дюймовый дисплей с разрешением 800×480 пикселей. Управление : D-pad с возможностью переназначения клавиш, кнопки действий и дополнительные функциональные кнопки.

: D-pad с возможностью переназначения клавиш, кнопки действий и дополнительные функциональные кнопки. Звук : стереодинамики и разъем для наушников (3,5 мм).

: стереодинамики и разъем для наушников (3,5 мм). Автономность: аккумулятор обеспечивает до 3 часов игры, зарядка через USB-C.

Геймплей и расширения

Каждая портативная консоль поставляется с предустановленной коллекцией из 25 ретро-хитов. Для The C64 Handheld в список вошли такие легенды, как Boulder Dash, California Games, Impossible Mission, Summer Games, Winter Games, Pitstop II, Speedball 2: Brutal Deluxe, Uridium и Cyberdyne Warrior.

В свою очередь, The Spectrum Handheld предлагает знаковые тайтлы того времени, среди которых Manic Miner, Miner 2049er, Head over Heels, The Hobbit, Match Day II, Saboteur, Underwurlde и Fairlight.

Пользователи могут расширить библиотеку игр с помощью карты microSD или подключить внешнюю клавиатуру и джойстик через USB для аутентичного опыта.

Стоимость

Предварительный заказ на The C64 и The Spectrum уже открыт через платформу Funstock по цене 129,99 долларов за каждое устройство. Начало поставок запланировано на октябрь 2026 года.