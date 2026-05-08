Легендарна ретро-консоль отримала велике оновлення: що змінилося у новій Anbernic

Візуальні зміни та ергономіка

Головний акцент у новинці зроблено на зовнішньому вигляді та зміні відчуттів від використання.

Що вдосконалили розробники:

Металеве покриття - виробник називає це "преміальним оновленням", оскільки спеціальний шар фарби робить корпус візуально дорожчим за попередні пластикові варіанти.

Тактильність - завдяки новому покриттю пристрій став менш слизьким та краще відчувається в руках під час тривалих ігрових сесій.

Дизайн - модель Metallic Blue доповнила наявну лінійку кольорів (жовтий, сірий, чорний та індиго).

Технічні характеристики

Апаратна база: пристрій працює на чипсеті Allwinner H700 та оснащений акумулятором ємністю 3 300 мАг.

Дисплей: консоль має 3,4-дюймовий екран із роздільною здатністю 480p, що вважається оптимальним для ретро-ігор.

Пам'ять: нова модель постачається з 1 ГБ оперативної пам'яті. Це відповідає стандарту, який Anbernic запровадила для цієї лінійки на початку 2026 року.

Операційна система: гаджет працює під управлінням Linux, що дозволяє легко налаштовувати емулятори для різних ігрових платформ.

Вартість та комплектація

Anbernic пропонує декілька варіантів комплектації залежно від обсягу вбудованого сховища.

Базова версія: за ціною 67,99 долара покупець отримує консоль та карту microSD на 64 ГБ.

Розширені версії: моделі з додатковими картами пам'яті на 128 ГБ та 256 ГБ коштують 97,99 долара та 117,99 долара відповідно.

Оновлена консоль вже доступна для замовлення на офіційному сайті виробника. Вихід Metallic Blue став проміжним кроком перед очікуваним релізом абсолютно нової моделі RG Rotate, яку компанія має презентувати найближчим часом.