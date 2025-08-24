Легенда бокса 90-х Ибеабучи вернулся на ринг и бросил вызов Усику

Легендарный боксер 1990-х Айк Ибеабучи вернулся на профессиональный ринг после 26-летнего перерыва и победил 40-летнего земляка Идриса Афинни в Лагосе. После триумфа 52-летний нигериец бросил вызов абсолютному чемпиону мира Александру Усику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Fight Gist media в соцсети Х (Twitter).
Возвращение Ибеабучи было триумфальным. В Лагосе он сошелся в поединке с 40-летним Идрисом Афинни. Бой продлился всего три раунда, после этого Афинни решил сдаться, не желая продолжать противостояние с опытным соперником.
Победа стала первой для Айка Ибеабучи после чрезвычайно долгого перерыва. Последний раз он выходил в ринг в марте 1999 года, когда нокаутировал в пятом раунде Криса Берда.
За свою карьеру Ибеабучи также побеждал таких известных боксеров, как Дэвид Туа, и имел безупречный рекорд 21-0, 16 из которых - нокаутом.
Интересно, что изначально соперником Ибеабучи должен был стать британец Дэнни Уильямс, который, как и Айк, родился в 1973 году. Уильямс известен тем, что в 2004-м нокаутировал легендарного Майка Тайсона, а в следующем бою проиграл Виталию Кличко.
Сразу после победы над Афинни Айк Ибеабучи сделал громкое заявление, бросив вызов абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе - украинцу Александру Усику.
По словам нигерийского боксера, он стремится побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным обладателем чемпионского титула в хевивейте.
Стоит отметить, что длительное время карьера Ибеабучи была на паузе из-за серьезных проблем с законом.
В 1999 году, на пике славы, он был осужден за сексуальное насилие, проведя в тюрьме 16 лет.
В 2016 году, после освобождения, он снова оказался за решеткой из-за нарушения условий условно-досрочного освобождения. Окончательно Ибеабучи вышел на свободу в сентябре 2020 года.
Сейчас карьера Александра Усика сейчас связана с обязательными защитами чемпионских титулов, которых требуют от него ведущие боксерские организации.
В частности, Всемирная боксерская организация (WBO) настаивает, чтобы украинец провел поединок против обязательного претендента Джозефа Паркера.
В то же время сам Усик уже обратился к WBO с официальной просьбой отсрочить этот бой.
Параллельно в ситуации с титулом IBF рассматривается даже возможность отказа от пояса, если не удастся договориться об обязательной защите.