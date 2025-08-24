Легенда бокса 90-х Ибеабучи вернулся на ринг и бросил вызов Усику

26 лет без бокса: как прошел бой

Возвращение Ибеабучи было триумфальным. В Лагосе он сошелся в поединке с 40-летним Идрисом Афинни. Бой продлился всего три раунда, после этого Афинни решил сдаться, не желая продолжать противостояние с опытным соперником.

Победа стала первой для Айка Ибеабучи после чрезвычайно долгого перерыва. Последний раз он выходил в ринг в марте 1999 года, когда нокаутировал в пятом раунде Криса Берда.

За свою карьеру Ибеабучи также побеждал таких известных боксеров, как Дэвид Туа, и имел безупречный рекорд 21-0, 16 из которых - нокаутом.

Интересно, что изначально соперником Ибеабучи должен был стать британец Дэнни Уильямс, который, как и Айк, родился в 1973 году. Уильямс известен тем, что в 2004-м нокаутировал легендарного Майка Тайсона, а в следующем бою проиграл Виталию Кличко.

Дерзкий вызов Усика

Сразу после победы над Афинни Айк Ибеабучи сделал громкое заявление, бросив вызов абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе - украинцу Александру Усику.

По словам нигерийского боксера, он стремится побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным обладателем чемпионского титула в хевивейте.

Стоит отметить, что длительное время карьера Ибеабучи была на паузе из-за серьезных проблем с законом.

В 1999 году, на пике славы, он был осужден за сексуальное насилие, проведя в тюрьме 16 лет.

В 2016 году, после освобождения, он снова оказался за решеткой из-за нарушения условий условно-досрочного освобождения. Окончательно Ибеабучи вышел на свободу в сентябре 2020 года.