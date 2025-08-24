Легенда боксу 90-х Ібеабучі повернувся на ринг і кинув виклик Усику

Легендарний боксер 1990-х Айк Ібеабучі повернувся на професійний ринг після 26-річної перерви та переміг 40-річного земляка Ідріса Афінні у Лагосі. Після тріумфу 52-річний нігерієць кинув виклик абсолютному чемпіону світу Олександру Усику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Fight Gist media у соцмережі Х (Twitter).
Повернення Ібеабучі було тріумфальним. У Лагосі він зійшовся в поєдинку з 40-річним Ідрісом Афінні. Бій тривав лише три раунди, після цього Афінні вирішив здатися, не бажаючи продовжувати протистояння з досвідченим суперником.
Перемога стала першою для Айка Ібеабучі після надзвичайно довгої перерви. Востаннє він виходив у ринг у березні 1999 року, коли нокаутував у п'ятому раунді Кріса Берда.
За свою кар'єру Ібеабучі також перемагав таких відомих боксерів, як Девід Туа, і мав бездоганний рекорд 21-0, 16 з яких - нокаутом.
Цікаво, що початково суперником Ібеабучі мав стати британець Денні Вільямс, який, як і Айк, народився в 1973 році. Вільямс відомий тим, що в 2004-му нокаутував легендарного Майка Тайсона, а в наступному бою програв Віталію Кличку.
Відразу після перемоги над Афінні Айк Ібеабучі зробив гучну заяву, кинувши виклик абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі - українцю Олександру Усику.
За словами нігерійського боксера, він прагне побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим володарем чемпіонського титулу у хевівейті.
Варто зазначити, що тривалий час кар'єра Ібеабучі була на паузі через серйозні проблеми з законом.
У 1999 році, на піку слави, він був засуджений за сексуальне насильство, провівши у в'язниці 16 років.
У 2016 році, після звільнення, він знову опинився за ґратами через порушення умов умовно-дострокового звільнення. Остаточно Ібеабучі вийшов на волю у вересні 2020 року.
Наразі, кар’єра Олександра Усика наразі пов’язана з обов’язковими захистами чемпіонських титулів, яких вимагають від нього провідні боксерські організації.
Зокрема, Всесвітня боксерська організація (WBO) наполягає, щоб українець провів поєдинок проти обов’язкового претендента Джозефа Паркера.
Водночас сам Усик уже звернувся до WBO з офіційним проханням відтермінувати цей бій.
Паралельно у ситуації з титулом IBF розглядається навіть можливість відмови від поясу, якщо не вдасться домовитися щодо обов’язкового захисту.