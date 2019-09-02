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У РФ назвали умову для обміну полоненими

Новини » Політика    02.09.2019 - 14:18
У РФ назвали умову для обміну полоненими
Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)

Москалькова заявила, що для обміну необхідно оформити документи, але які саме, не уточнила

Переговори з обміну полоненими між владою України і Росії тривають. Про це заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, повідомляють росЗМІ.

Москалькова заявила, що для обміну необхідно оформити документи, але які саме, не уточнила.

"Між РФ та Україною тривають переговори про обмін ув'язненими, але ще потрібно оформити документи", - сказала Москалькова.

Нагадаємо, помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сьогодні заявив, що обмін полоненими між Україною і Росією відбудеться найближчим часом. Єрмак повідомив, що тема обміну полонених "дуже делікатна" і попросив не поширювати фейкові новини.

РБК-Україна писало, що 30 серпня з'явилася інформація, що обмін полоненими вже відбувся. Родичі політв'язнів і журналісти з ранку чекали Олега Сенцова, Володимира Балуха, Миколи Карпюка, Павла Гриба і 24 військовополонених моряків в аеропорту "Київ". Однак, в Офісі президента Зеленського цю інформацію спростували.

Додамо, що адвокат затриманих в Україні росіян Валентин Рибін заявив, що вони продовжують залишатися в СІЗО. Він також не виключив, що обмін полоненими через це можуть взагалі перенести на 3 вересня.

У Зеленського очікують, що обмін полоненими відбудеться найближчим часом Радбез ООН у вересні очолить Росія
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