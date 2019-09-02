У Зеленського очікують, що обмін полоненими відбудеться найближчим часом

Ілюстративне фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

Помічник президента попросив не поширювати фейкові новини

Обмін полоненими між Україною та Росією відбудеться в найближчий час. Про це заявив помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Єрмак повідомив, що тема обміну полонених "дуже делікатна" і попросив не поширювати фейкові новини.

"Ми всі бачили офіційну заяву Офісу президента, я можу тільки підтвердити її. Це дуже делікатна тема, і я хотів би попросити всіх не поширювати фейкові новини, а також інформаційні повідомлення, засновані на непідтверджених даних", - сказав він.

За словами помічника Зеленського, обмін відбудеться незабаром.

"Можу лише сказати, що в телефонній розмові двох президентів (Зеленського і Путіна, - ред.), сам факт якого я підтримую, ця тема обговорювалася, і у мене є велика надія на те, що це станеться незабаром. Робота ведеться, запевняю вас", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, у п'ятницю у ЗМІ з'явилась інформація, що обмін полоненими вже відбувся. Родичі політв'язнів та журналісти з самого ранку чекали Олега Сенцова, Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Павла Гриба та 24 військовополонених моряків в аеропорту "Київ".

Тоді в Офісі президента України заявили, що обмін ще триває, а у Службі безпеки України заявили, що обмін буде в інший день.