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Орбан с Чехией и Австрией создает новую ультраправую фракцию в Европарламенте

Вена, Воскресенье 30 июня 2024 14:34
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Орбан с Чехией и Австрией создает новую ультраправую фракцию в Европарламенте Фото: в Европарламенте появится новая ультраправая фракция (x.com/PM_ViktorOrban)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с представителями Чехии и Австрии создает ультраправую фракцию в Европарламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Совместно с Орбаном партию создадут президент Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, лидер партии ANO. Политики подписали манифест "Патриотов за Европу" в Вене в воскресенье, 30 июня.

Все три партии ультраправые и имеют пророссийские взгляды.

"Европейцы хотят трех вещей: мир, порядка и развития. Все, что они получают от нынешней брюссельской элиты, это война, миграция и застой. В этой ситуации наша обязанность - обеспечить волеизъявление избирателей. Сегодня объединились три политические партии: самая сильная партия Австрии, самая сильная партия Чехии и самая сильная партия Венгрии. Наша цель - стать сильнейшей правой группой в европейской политике", - написал Орбан в X.

Выборы в ЕС

Напомним, в июне в странах ЕС прошли выборы в Европарламент. Детальнее о результатах выборов - в материале РБК-Украина.

Также лидеры ЕС согласовали кандидатуры на должности руководителей главных европейских органов. В частности, Евросовет возглавит экс-премьер Португалии Антониу Кошта, а главой европейской дипломатии станет премьер Эстонии Кая Каллас.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сохранила свой пост.

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Чехия Венгрия Австрия Европарламент Виктор Орбан
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