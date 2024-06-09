Выборы в Европарламент. Во Франции побеждает партия Ле Пен, политсила Макрона - вторая
Во Франции завершилось голосование на выборах в Европарламент. По результатам экзитполов, побеждает партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен, а партия "Возрождение" президента Эммануэля Макрона получает второе место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты экзитпола Ifop-Fiducial, который опубликовало Le Figaro.
Так, ультраправая партия Ле Пен, входящая во фракцию "Идентичность и демократия" в Европарламенте, может получить поддержку 32,4% избирателей, тогда как "Возрождение", входящей во фракцию "Renew Europe", могут поддержать 15,2% избирателей.
Французская партия социалистов PS-Place publique, согласно результатам экзитпола, может занять третье место с 14,3% голосов. За ней следуют леворадикальная "Непокоренная Франция" (8,3%) и правоцентристы из Les Républicains (7%).
Явка на нынешних выборах в Европарламент во Франции стала выше, чем в 2019 году. В этом году проголосовать на евровыборах решили 52,5% избирателей. Франция сегодня избирала 81 депутата Европарламента.
Выборы в Европарламент
В четверг, 6 июня, по всему Евросоюзу стартовали выборы 720 депутатов Европарламента. Сегодня последний день общеевропейского голосования. Как проходят выборы в Европарламент - читайте по ссылке.
Ранее стали известны результаты экзитполов на выборах в Германии. Там ультраправа "Альтернатива для Германии" обходит партию СДПГ, представителем которой является канцлер Олаф Шольц. Однако первенство на немецких выборах завоевывает христианский альянс ХДС/ХСС.
Почему выборы в Европарламент важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.
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