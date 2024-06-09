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Выборы в Европарламент. Во Франции побеждает партия Ле Пен, политсила Макрона - вторая

Франция, Воскресенье 09 июня 2024 21:26
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Выборы в Европарламент. Во Франции побеждает партия Ле Пен, политсила Макрона - вторая Фото: Марин Ле Пен, французский политик (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Франции завершилось голосование на выборах в Европарламент. По результатам экзитполов, побеждает партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен, а партия "Возрождение" президента Эммануэля Макрона получает второе место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты экзитпола Ifop-Fiducial, который опубликовало Le Figaro.

Так, ультраправая партия Ле Пен, входящая во фракцию "Идентичность и демократия" в Европарламенте, может получить поддержку 32,4% избирателей, тогда как "Возрождение", входящей во фракцию "Renew Europe", могут поддержать 15,2% избирателей.

Французская партия социалистов PS-Place publique, согласно результатам экзитпола, может занять третье место с 14,3% голосов. За ней следуют леворадикальная "Непокоренная Франция" (8,3%) и правоцентристы из Les Républicains (7%).

Явка на нынешних выборах в Европарламент во Франции стала выше, чем в 2019 году. В этом году проголосовать на евровыборах решили 52,5% избирателей. Франция сегодня избирала 81 депутата Европарламента.

Выборы в Европарламент

В четверг, 6 июня, по всему Евросоюзу стартовали выборы 720 депутатов Европарламента. Сегодня последний день общеевропейского голосования. Как проходят выборы в Европарламент - читайте по ссылке.

Ранее стали известны результаты экзитполов на выборах в Германии. Там ультраправа "Альтернатива для Германии" обходит партию СДПГ, представителем которой является канцлер Олаф Шольц. Однако первенство на немецких выборах завоевывает христианский альянс ХДС/ХСС.

Почему выборы в Европарламент важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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Франция Европарламент Эммануэль Макрон Марин Ле Пен
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