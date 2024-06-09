Выборы в Европарламент. Во Франции побеждает партия Ле Пен, политсила Макрона - вторая

Во Франции завершилось голосование на выборах в Европарламент. По результатам экзитполов, побеждает партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен, а партия "Возрождение" президента Эммануэля Макрона получает второе место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты экзитпола Ifop-Fiducial, который опубликовало Le Figaro .

Так, ультраправая партия Ле Пен, входящая во фракцию "Идентичность и демократия" в Европарламенте, может получить поддержку 32,4% избирателей, тогда как "Возрождение", входящей во фракцию "Renew Europe", могут поддержать 15,2% избирателей.

Французская партия социалистов PS-Place publique, согласно результатам экзитпола, может занять третье место с 14,3% голосов. За ней следуют леворадикальная "Непокоренная Франция" (8,3%) и правоцентристы из Les Républicains (7%).