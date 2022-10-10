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Путину привиделась попытка Украины подорвать "Турецкий поток"

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Москва, Понедельник 10 октября 2022 13:51
Путину привиделась попытка Украины подорвать "Турецкий поток" Фото: Владимир Путин, президент России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия обвиняет Украину в попытке подорвать газопровод "Турецкий поток". "Исполнители терактов" уже якобы задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

"Включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этого теракта", - заявил Путин, обвиняя Украину в терактах.

Он также напомнил, что россиян не допускают к расследованиям утечек газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Напомним ранее президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины.

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