Война в Украине

Лавров вспомнил о саммите России и США в Будапеште и заявил, что РФ готова

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Москва заявила о готовности к возможному российско-американскому саммиту в Будапеште. Однако переговоры пока остаются на стадии предварительных контактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Российская сторона вновь выразила заинтересованность в проведении встречи с представителями США на высшем уровне. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва готова к саммиту в Будапеште, если он будет основан на "тщательно проработанных итогах" предыдущих переговоров, состоявшихся на Аляске.

В то же время конкретная дата возможной встречи пока не определена. По словам Лаврова, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, однако детали переговоров не раскрываются.

На фоне сохраняющегося напряжения в отношениях между Россией и Западом Кремль продолжает заявлять о своей готовности к диалогу с США.

При этом западные источники отмечают, что Вашингтон не подтверждал планов проведения саммита в ближайшее время.

По оценкам аналитиков, подобные заявления Москвы направлены на демонстрацию внешнеполитической активности и попытку вернуть тему переговоров с США в повестку.

Возможная встреча в Будапеште могла бы стать площадкой для обсуждения ограниченного круга вопросов, однако ожидать прорывных решений пока не приходится.

Переговоры в Будапеште: что известно на данный момент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что запланированный российско-американский саммит в Будапеште все же состоится, хотя и позже первоначально намеченных сроков, отметив в интервью телеканалу ATV, что встреча остается в повестке дня, несмотря на задержку.

При этом, президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, отметив, что "шанс всегда есть, очень хороший шанс".

Такое заявление он сделал во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон, отвечая на вопрос журналистов о перспективах российско-американского саммита.

Напоминаем, что в Белом доме опровергли заявления венгерских властей о бессрочном снятии санкций на импорт российской нефти и газа, уточнив, что Будапешт получил лишь временное, рассчитанное на один год исключение из ограничительных мер.

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подписание мирного соглашения между Украиной и Россией, по его мнению, произойдет в Будапеште, подчеркнув, что проведение мирного саммита можно считать решённым вопросом, хотя точная дата мероприятия пока не определена.

Читайте РБК-Украина
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияУкраинаБудапешт