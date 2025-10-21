Лавров заявил об отказе России от перемирия: "Не о том договаривался Путин с Трампом"

Россия не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Лавров ответил на призывы президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине на текущей линии фронта. По его словам, Россия не пойдет на перемирие, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".
"Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения первопричин украинского конфликта, противоречат тому, что договорились Путин и Трамп на Аляске", - заявил Лавров.
Также глава российского МИД озвучил очередной кремлевский нарратив, заявив, что "немедленное прекращение огня в Украине означало бы лишь одно - большая часть Украины останется под властью нацистов".
Кроме заявлений о возможном перемирии, Лавров намекнул на подготовку нового раунда переговоров между лидерами России и США.
По его словам, во время общения с госсекретарем США Марко Рубио они обсудили текущую ситуацию и возможные шаги для организации очередной встречи Путина и Трампа.
Ранее издание CNN сообщило, что встреча Рубио с Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока была отложена на "некоторое время". Неизвестно, почему встреча не состоится на этой неделе.
Между тем в российском МИД заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова "не было".
Как известно, накануне встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне Трамп созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным.
После этого Трамп заявил, что снова встретится с главой Кремля, на этот раз в Будапеште.
О дате встречи лидеров США и РФ пока ничего не известно, однако как ранее сказал Трамп, переговоры планируют провести в ближайшие две недели.