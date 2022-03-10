Лавров про зустріч Зеленського та Путіна: сподіваюся, у майбутньому виникне потреба

"Сподіваюсь, що в майбутньому виникне необхідність зустрічі Путіна та Зеленського, але поки що потрібно провести підготовчу роботу. Путін не відмовляється від зустрічі із Зеленським, колись вона може відбутися", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий на переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

При цьому, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре наголосив на необхідності двосторонньої зустрічі президентів України та Росії для перемовин про завершення війни, заявивши, якщо Путін не боїться зустрічі з Зеленським, то хай поговорять.

Також стало відомо, що Україна попросила Німеччину допомогти з організацією зустрічі Путіна і Зеленського.

Всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах та реакція світу, - в текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.