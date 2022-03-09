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Україна попросила Німеччину допомогти з організацією зустрічі Путіна і Зеленського, - ОП

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Берлін, Середа 09 березня 2022 17:39
Україна попросила Німеччину допомогти з організацією зустрічі Путіна і Зеленського, - ОП Фото: канцлер Німеччини Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна попросила канцлера Німеччини Олафа Шольца допомогти організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За словами представника ОПУ, тільки переговори на президентському рівні можуть вирішити ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови ОПУ німецькому виданню Tagesschau.

"Єдині серйозні переговори, які можуть бути проведені з росіянами, були б можливі на президентському рівні. Мій президент готовий до цього. Міжнародні партнери повинні допомогти нам організувати таку зустріч. Ми говоримо з німецьким канцлером, щоб організувати таку зустріч", - заявив Жовква.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його російський колега Сергій Лавров проведуть особисту зустріч 10 березня.

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