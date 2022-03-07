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Якщо Путін не боїться зустрічі з Зеленським, то хай поговорять. Кулеба – про прямі переговори президентів

Новость на русском →
Понеділок 07 березня 2022 22:56
Якщо Путін не боїться зустрічі з Зеленським, то хай поговорять. Кулеба – про прямі переговори президентів Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре наголосив на необхідності двосторонньої зустрічі президентів України та Росії для перемовин про завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ дипломата у Facebook.

Кулеба підніме питання зустрічі президентів під час переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим. Вони зустрінуться в турецькій Анталії 10 березня.

"Я це ще раз скажу Лаврову. Наш президент не боїться нічого. Зокрема, прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, хай сядуть, поговорять", – сказав міністр.

Окрім того, він заявив готовність до предметної розмови з Лавровим задля припинення війни, якщо той на неї налаштований. При цьому Кулеба вважає очільника російського МЗС "співучасником, співорганізатором злочину, агресії проти України".

Нагадаємо, що посол Оксана Маркарова отримала нагороду фундації Рейгана для Зеленського.

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