Якщо Путін не боїться зустрічі з Зеленським, то хай поговорять. Кулеба – про прямі переговори президентів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре наголосив на необхідності двосторонньої зустрічі президентів України та Росії для перемовин про завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ дипломата у Facebook .

Кулеба підніме питання зустрічі президентів під час переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим. Вони зустрінуться в турецькій Анталії 10 березня.

"Я це ще раз скажу Лаврову. Наш президент не боїться нічого. Зокрема, прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, хай сядуть, поговорять", – сказав міністр.

Окрім того, він заявив готовність до предметної розмови з Лавровим задля припинення війни, якщо той на неї налаштований. При цьому Кулеба вважає очільника російського МЗС "співучасником, співорганізатором злочину, агресії проти України".