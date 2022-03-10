Лавров о встрече Зеленского и Путина: надеюсь, в будущем возникнет потребность

"Надеюсь, что в будущем возникнет необходимость встречи Путина и Зеленского, но пока нужно провести подготовительную работу. Путин не отказывается от встречи с Зеленским, когда она может состояться", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз отметил необходимость двусторонней встречи президентов Украины и России для переговоров о завершении войны, заявив, если Путин не боится встречи с Зеленским, то пусть поговорят.

Также стало известно, что Украина попросила Германию помочь с организацией встречи Путина и Зеленского.

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