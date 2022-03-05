Зеленський готовий до перемовин із Путіним в Туреччині
Президент Володимир Зеленський дав згоду на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на висловлювання прес-секретаря турецького президента Ібрагіма Каліна.
Глава держави у розмові з президентом Ердоганом погодився на переговори з Путіним у Туреччині. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі чи Стамбулі.
Турецька влада намагається посприяти встановленню миру після російського вторгнення до України. 6 березня Ердоган поговорить із Путіним і спробує схилити того до перемовин із Зеленським.
До слова, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував третій раунд перемовин із Росією на понеділок, 7 березня.
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