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Зеленський готовий до перемовин із Путіним в Туреччині

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Субота 05 березня 2022 18:55
Зеленський готовий до перемовин із Путіним в Туреччині Фото: Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський дав згоду на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на висловлювання прес-секретаря турецького президента Ібрагіма Каліна.

Глава держави у розмові з президентом Ердоганом погодився на переговори з Путіним у Туреччині. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі чи Стамбулі.

Турецька влада намагається посприяти встановленню миру після російського вторгнення до України. 6 березня Ердоган поговорить із Путіним і спробує схилити того до перемовин із Зеленським.

До слова, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував третій раунд перемовин із Росією на понеділок, 7 березня.

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