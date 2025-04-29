Лавров выдумал оправдание отказу от перемирия с Украиной на 30 дней

Россия боится, что во время перемирия с Украиной на 30 ее западные партнеры помогут укрепить ВСУ.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Чиновник пожаловался, что лидеры Евросоюза требуют от России без дополнительных условий согласится на прекращение огня на 30 дней.
"Наше предложение, которое президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) озвучил, - это начало прямых переговоров, без предварительных условий", - заявил Лавров.
При этом он попытался оправдать решение России отказаться от полного перемирия с Украиной на 30 дней без дополнительных условий.
"Перемирие (на 30 дней, которое предлагает Украина - ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей", - нафантазировал чиновник страны-агрессора.
Он также напомнил, что Путин заявлял о необходимости обеспечить по всей линии соприкосновения "объективный мониторинг".
"Мы не видим возможности честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", - добавил Лавров.
Напомним, вчера, 28 апреля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он хочет перемирия с Украиной с 8 по 10 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое предложение манипуляцией. По его словам, Путин хочет только обезопасить свой парад ко "Дню победы", который пройдет 9 мая.
При этом спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог подчеркнул, что такая идея диктатора является абсурдной.
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