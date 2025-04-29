Чиновник пожаловался, что лидеры Евросоюза требуют от России без дополнительных условий согласится на прекращение огня на 30 дней.

"Наше предложение, которое президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) озвучил, - это начало прямых переговоров, без предварительных условий", - заявил Лавров.

При этом он попытался оправдать решение России отказаться от полного перемирия с Украиной на 30 дней без дополнительных условий.

"Перемирие (на 30 дней, которое предлагает Украина - ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима и укрепления его военных способностей", - нафантазировал чиновник страны-агрессора.

Он также напомнил, что Путин заявлял о необходимости обеспечить по всей линии соприкосновения "объективный мониторинг".

"Мы не видим возможности честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", - добавил Лавров.