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Лавров вигадав виправдання відмові від перемир'я з Україною на 30 днів

Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія боїться, що під час перемир'я з Україною на 30 її західні партнери допоможуть зміцнити ЗСУ.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Чиновник поскаржився, що лідери Євросоюзу вимагають від Росії без додаткових умов погодиться на припинення вогню на 30 днів.

"Наша пропозиція, яку президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) озвучив, - це початок прямих переговорів, без попередніх умов", - заявив Лавров.

При цьому він спробував виправдати рішення Росії відмовитися від повного перемир'я з Україною на 30 днів без додаткових умов.

"Перемир'я (на 30 днів, яке пропонує Україна - ред.) у даній ситуації розглядається як попередня умова, яка буде використана для подальшої підтримки київського режиму і зміцнення його військових здібностей", - нафантазував чиновник країни-агресора.

Він також нагадав, що Путін заявляв про необхідність забезпечити по всій лінії зіткнення "об'єктивний моніторинг".

"Ми не бачимо можливості чесного моніторингу для чесного дотримання цього перемир'я", - додав Лавров.

Перемир'я Путіна

Нагадаємо, вчора, 28 квітня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він хоче перемир'я з Україною з 8 по 10 травня.

Президент України Володимир Зеленський назвав таку пропозицію маніпуляцією. За його словами, Путін хоче тільки убезпечити свій парад до "Дня перемоги", який відбудеться 9 травня.

При цьому спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог наголосив, що така ідея диктатора є абсурдною.

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