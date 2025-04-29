Чиновник поскаржився, що лідери Євросоюзу вимагають від Росії без додаткових умов погодиться на припинення вогню на 30 днів.

"Наша пропозиція, яку президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) озвучив, - це початок прямих переговорів, без попередніх умов", - заявив Лавров.

При цьому він спробував виправдати рішення Росії відмовитися від повного перемир'я з Україною на 30 днів без додаткових умов.

"Перемир'я (на 30 днів, яке пропонує Україна - ред.) у даній ситуації розглядається як попередня умова, яка буде використана для подальшої підтримки київського режиму і зміцнення його військових здібностей", - нафантазував чиновник країни-агресора.

Він також нагадав, що Путін заявляв про необхідність забезпечити по всій лінії зіткнення "об'єктивний моніторинг".

"Ми не бачимо можливості чесного моніторингу для чесного дотримання цього перемир'я", - додав Лавров.