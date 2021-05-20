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Зеленський про Донбас: 99% залежить від РФ, але чіпляємося, щоб не заморозити конфлікт

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Київ, Четвер 20 травня 2021 15:09
Зеленський про Донбас: 99% залежить від РФ, але чіпляємося, щоб не заморозити конфлікт Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чіпляється щосили, щоб не допустити заморожування конфлікту на Донбасі. Але ситуація на 99% залежить від Російської Федерації.

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ситуація з війною на Донбасі є одним з найскладніших кейсів у світовій практиці.

"У нас шахова партія, в якій ви відразу, незважаючи на те, що ви білі, були без половини фігур. Без багатьох речей, які б мені дуже допомогли. Дійсно, 99% залежить від Росії. Я не знаю, чи можуть вони цим пишатися або навпаки. Але питання про замороження конфлікту - це той 1%, про який я говорю відверто, за який зачепився я... Ми чіпляємося за цей відсоток, щоб не заморозити конфлікт", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що простіше було б заморозити його.

"У цьому немає "зради", все буде нормально політично... Ну не вийшло, ще прийде час. Багато країн так живуть. Я не боюся питань, не боюся гарячих голів... я точно розумію, що роблю, куди йду і для чого", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що війну на Донбасі треба завершити, поки Володимир Путін залишається російським президентом.

Він також припустив, що США можуть залучити до переговорів щодо Донбасу.

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