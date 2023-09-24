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Лавров поедет в КНДР, чтобы "углубить сотрудничество" с РФ

Воскресенье 24 сентября 2023 06:19
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Лавров поедет в КНДР, чтобы "углубить сотрудничество" с РФ Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в октябре планирует посетить Пхеньян с целью углубления сотрудничества в рамках договоренностей между диктаторами РФ и КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

По его словам, визит станет продолжением договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ином об активизации отношений и сотрудничестве двух стран.

Издание отмечает, что одной из целей поездки Лаврова может быть подготовка визита Путина в КНДР.

Сотрудничество РФ и КНДР

13 сентября диктаторы КНДР и России Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Об этом Ким говорил и с российским министром обороны Сергеем Шойгом.

Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов. На днях же издание Economist заявило, что КНДР большую часть года поставляет России артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

После встречи диктаторов Южная Корея пообещала "не стоять в стороне" в случае подтверждения военного сотрудничества между РФ и КНДР, а вскоре ввела санкции против Северной Кореи. Кроме того, они договорились с США и Японией реагировать на угрозы такого сотрудничества.

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