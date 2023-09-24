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Лавров поїде до КНДР, щоб "поглибити співпрацю" з РФ

Неділя 24 вересня 2023 06:19
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Лавров поїде до КНДР, щоб "поглибити співпрацю" з РФ Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в жовтні планує відвідати Пхеньян з ціллю поглибленя співпраці в рамках домовленостей між диктаторами РФ і КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За його словами, візит стане продовженням домовленості між Володимиро Путіним та Кім Чен Ином про активізацію відносин та співпраці двох країн.

Видання зазначає, що однією з цілей поїздки Лаврова може бути підготовка візиту Путіна до КНДР.

Співпраця РФ та КНДР

13 вересня диктатори КНДР та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Про це Кім говорив і з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів. А днями видання Economist заявило, що КНДР більшу частину року постачає Росії артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

Після зустрічі диктаторів Південна Корея пообіцяла "не стояти осторонь" у разі підтвердження військової співпраці між РФ і КНДР, а невдовзі ввела санкції проти Північної Кореї. Крім цього, вони домовились з США і Японією реагувати на загрози такої співпраці.

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