Лавров поговорил с Рубио перед переговорами в Стамбуле: что известно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио Предметом обсуждения стала ситуация, связанная с войной против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
В Москве также заявили, что американский чиновник якобы выразил "соболезнования" в связи со взрывами на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях РФ, которые, по данным российской стороны, повлекли жертвы среди гражданского населения.
"С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут тщательное расследование, и в ближайшее время результаты будут обнародованы. Виновные будут установлены и понесут наказание", - заявили в российском дипведомстве.
Кроме того, по утверждению МИД РФ, стороны также обсудили возможные инициативы по политическому урегулированию войны, в частности "планы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня".
Переговоры Украины и РФ
2 июня в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между делегациями Украины и России. Российская сторона намерена представить так называемый "меморандум" с собственным видением прекращения огня.
Украина настаивала на том, чтобы Москва передала свои предложения до встречи, однако этого не произошло.
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которую возглавил министр обороны Рустем Умеров. В переговорную группу также вошли представители Офиса президента, Министерства иностранных дел, Генерального штаба, СБУ и Службы внешней разведки.
Зеленский заявил, что украинская сторона в Стамбуле будет требовать полного и безусловного прекращения огня со стороны России.
Отметим, что накануне переговоров СБУ провела масштабную атаку на российские авиабазы. Ударам подверглись четыре аэродрома, в результате чего был поражен по меньшей мере 41 самолет, в том числе Ту-95, Ту-22М3 и А-50. Подробнее о спецоперации СБУ "Паутина" - в материале РБК-Украина.
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