Лавров поговорив з Рубіо перед переговорами у Стамбулі: що відомо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.Предметом обговорення стала ситуація, пов’язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У Москві також заявили, що американський чиновник нібито висловив "співчуття" у зв’язку з вибухами на об’єктах залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях РФ, які, за даними російської сторони, спричинили жертви серед цивільного населення.

"З російської сторони було підкреслено, що компетентні органи ведуть ретельне розслідування, і найближчим часом результати будуть оприлюднені. Винні будуть встановлені та понесуть покарання", - заявили в російському дипвідомстві.

Крім того, за твердженням МЗС РФ, сторони також обговорили можливі ініціативи щодо політичного врегулювання війни, зокрема "плани щодо відновлення прямих переговорів між Росією та Україною в Стамбулі 2 червня".