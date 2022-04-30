ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лавров підтвердив обговорення інституту гарантів для України з членів Радбезу ООН

Новость на русском →
Москва, Субота 30 квітня 2022 09:38
Лавров підтвердив обговорення інституту гарантів для України з членів Радбезу ООН Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російська сторона підтверджує обговорення можливості створення інституту гарантів безпеки для України. До нього можуть увійти постійні члени Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова "Сіньхуа".

"В якості одного з можливих варіантів передбачається створення інституту держав-гарантів, серед яких, перш за все, постійні члени Ради безпеки ООН, включаючи Росію і КНР. Ми ділимося з китайськими дипломатами інформацією про хід переговорів. Вдячні Пекіну за виважену позицію з українського питання", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки повинні бути представлені за формулою "люди-години". Для цього не потрібно збирати велику кількість країн, а рішення мають прийматися оперативно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Лавров Війна Росії проти України Гарантії безпеки
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни