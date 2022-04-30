Лавров подтвердил обсуждение института гарантов для Украины из членов Совбеза ООН

Российская сторона подтверждает обсуждение возможности создания института гарантов безопасности для Украины. В него могут войти постоянные члены Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лавров для "Синьхуа".

"В качестве одного из возможных вариантов предусматривается создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета безопасности ООН, включая Россию и КНР. Мы делимся с китайскими дипломатами информацией о ходе переговоров. Признательны Пекину за взвешенную позицию по украинскому вопросу", - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны быть представлены по формуле "люди-часы". Для этого не нужно собирать большое количество стран, а решения должны приниматься оперативно.

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