Лавров озвучил условия России для "длительного" мира в Украине

Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия Кремля, которые, по его мнению, станут залогом "длительного" мира.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил в интервью индонезийской газете Kompas, которое размещено на сайте МИД РФ.

По словам главы российского МИД, для достижения длительного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате т.н. "референдумов".

"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - отметил Лавров.

Партия Кремля на переговорах

Напомним, что озвученные главой российского МИД условия практически полностью совпадают с объявленными ранее Путиным требованиями к Украине для наступления мира:

  • признать официально российскими Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и АР Крым;
  • отказаться от поставок западного оружия;
  • объявить нейтралитет;
  • не вступать в НАТО и другие военные блоки в будущем.

Добавим, что после саммита президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске 15 августа, следующей фазой мирных переговоров должна стать двусторонняя встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако Москва умышленно отказывается идти на компромиссы для дальнейших встреч и затягивает время.

Трамп разочарован таким поведением кремлевского режима.

Тем временем Путин пригрозил атаками на энергетическую инфраструктуру Украины в ответ на многочисленные удары дронов ВСУ по НПЗ и нефтебазам в России.

Подробнее о перспективах переговоров Украины с Россией, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

