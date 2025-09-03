Лавров озвучив умови Росії для "тривалого" миру в Україні

Партія Кремля на переговорах

Нагадаємо, що озвучені главою російського МЗС умови практично повністю співпадають з оголошеними раніше диктатором Володимиром Путіним вимогами до України для настання миру:

визнати офіційно російськими Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та АР Крим;

відмовитися від поставок західної зброї;

оголосити нейтралітет;

не вступати в НАТО й інші військові блоки у майбутньому.

Додамо, що після саміту президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна на Алясці 15 серпня, наступною фазою мирних переговорів має стати двостороння зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Однак Москва умисно відмовляється йти на компроміси для подальших зустрічей і затягує час.

Трамп розчарований такою поведінкою кремлівського режиму.

Тим часом Путін пригрозив атаками на енергетичну інфраструктуру України у відповідь на численні удари дронів ЗСУ по НПЗ і нафтобазах у Росії.

Детальніше про перспективи переговорів України з Росією, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.