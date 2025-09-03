Лавров озвучив умови Росії для "тривалого" миру в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умови Кремля, які, на його думку, стануть запорукою "тривалого" миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю міністра індонезійській газеті Kompas, що розміщене на сайті МЗС РФ.
За словами очільника російського МЗС, для досягнення тривалого миру, слід визнати і закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", що склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок т.зв. "референдумів".
"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - зазначив Лавров.
Нагадаємо, що озвучені главою російського МЗС умови практично повністю співпадають з оголошеними раніше диктатором Володимиром Путіним вимогами до України для настання миру:
Додамо, що після саміту президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна на Алясці 15 серпня, наступною фазою мирних переговорів має стати двостороння зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
Однак Москва умисно відмовляється йти на компроміси для подальших зустрічей і затягує час.
Трамп розчарований такою поведінкою кремлівського режиму.
Тим часом Путін пригрозив атаками на енергетичну інфраструктуру України у відповідь на численні удари дронів ЗСУ по НПЗ і нафтобазах у Росії.
