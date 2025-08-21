РФ снова заговорила о "гарантиях безопасности" для Украины: хотят возвращения к Стамбулу-2022

Москва отвергает идею гарантий безопасности Украины без участия России и настаивает на нейтральном статусе Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.
По словам Лаврова, Москва отвергает идею европейских партнеров исключить Россию из механизма будущих гарантий безопасности Украины.
В то же время Кремль по-прежнему настаивает: гарантии могут предоставляться только при условии сохранения для Киева нейтрального и внеблокового статуса.
"Принцип коллективного предоставления Украине гарантий безопасности по-прежнему актуален", - заявил Лавров.
По замыслу Москвы, речь идет о модели озвученной в Стамбуле в 2022-м, она напоминает пятую статью Североатлантического договора, однако без перспективы членства Украины в альянсе.
Также российский министр в своем стиле пытается поставить под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.
"И, конечно, при понимании, что когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны", - сказал Лавров.
Отдельно он отметил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к встрече с Зеленским, однако лишь при условии, что все темы для обсуждения на высшем уровне будут детально проработаны заранее.
Напомним, что во время встречи президентов Украины, США и европейских лидеров в Белом доме 18 августа ключевой темой переговоров стали гарантии безопасности для Украины.
Известно, что союзники рассматривают возможность предоставить их по принципу 5-й статьи НАТО, но за пределами Альянса.
Президент США Дональд Трамп отметил, что его страна примет участие в этом процессе, однако ведущую роль должны сыграть европейские страны.
При этом он исключил отправку американских войск в Украину. Однако не исключается, что США могут предоставить Украине поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности.
В то же время "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания на территории Украины.
